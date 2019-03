MILAN NEWS – Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il weekend di sosta per gli impegni internazionali ed in queste ore stanno anche tornando i vari calciatori in giro con le Nazionali.

L’ultimo a rientrare a Milanello giovedì sarà Franck Kessie, centrocampista ivoriano che dovrebbe tornare a disposizione con un piccolo ritardo rispetto alla maggioranza dei suoi compagni di squadra. Il classe ’96 però dovrà essere anche ‘redarguito’ dal club dopo la brutta litigata durante il derby con Lucas Biglia. Il centrocampista è stato già multato dal Milan, una sanzione piuttosto pesante per via del suo atteggiamento a dir poco sconsiderato in mondo visione.

Il calciatore è considerato uno dei più importanti della rosa e Gennaro Gattuso stravede per lui. Ma per questo motivo il tecnico del Milan non vuole soprassedere su questo episodio e potrebbe escludere Kessie dalla formazione titolare contro la Sampdoria nel match di sabato prossimo. Una sorta di esclusione punitiva, con il calciatore africano che dovrebbe puntare sul lavoro in allenamento e sulla buona condotta per rifarsi e riabilitarsi dopo l’episodio suddetto.

Però la fase della stagione è delicata e il Milan ha bisogno di tutti gli effettivi, dei maggiori punti di forza a disposizione di Gattuso. Ecco perché non è ancora detto che Kessie salti la sfida di Genova: l’ultima decisione sarà del tecnico dopo il rientro del calciatore dalla Costa d’Avorio.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

