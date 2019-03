NEWS MILAN – Multa in arrivo per Franck Kessie e Lucas Biglia. Il Milan ha convocato entrambi in sede proprio in questi minuti, come rivelato poco fa da ‘Sky Sport’. L’argentino si è presentato in prima persona, mentre l’ivoriano, impegnato con la Nazionale, è rappresentato dal suo agente, George Atangana.

Stando a quanto riporta l’emittente satellitare, per entrambi sono in arrivo le sanzioni dopo la lite in panchina durante il derby di domenica. Sicuramente una multa di natura economica, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile esclusione di Kessie per la sfida contro la Sampdoria. Infatti la sua posizione è quella più complicata, perché alla discussione col compagno di squadra si aggiunge la mancata stretta di mano a Patrick Cutrone in occasione del cambio. Un atteggiamento che Gennaro Gattuso, Leonardo e Paolo Maldini proprio non tollerano.

Infatti, come scrive anche Gianluca Di Marzio sul proprio sito, pare esserci una forte irritazione nei confronti di Kessie. Ecco perché non sono da escludere ulteriori provvedimenti. Potrà risultare decisivo proprio l’incontro con il suo agente quest’oggi a Casa Milan. Se ne saprà di più nelle prossime ore. In ogni caso questo è un messaggio molto forte della società nei confronti dei calciatori.

Redazione MilanLive.it

