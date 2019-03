NEWS MILAN – Dal post-Berlusconi, il Milan ha inevitabilmente intrapreso una politica incentrata maggiormente su giocatori giovani. La campagna acquisti di Massimiliano Mirabelli aveva portato numerosi under-30, eccetto Bonucci, Biglia e Kalinic.

Chiaramente la gestione Elliott, affidata a Leonardo per la parte sportiva, essendo subentrata a fine luglio la scorsa estate non poteva – e probabilmente non aveva intenzione – di stravolgere totalmente quanto fatto. Gennaro Gattuso è stato l’allenatore che ha vissuto i due cambi dirigenziali e ha avuto il merito di mantenere buona parte del gruppo unito ed in questa stagione i risultati sono stati positivi, nonostante le problematiche degli infortuni e lo scossone Higuain. L’obiettivo quarto posto è ovviamente alla portata, e sarà fondamentale raggiungerlo al termine della stagione. Quello che spesso, quando si parla di questo Milan, passa in secondo piano è la rosa molto giovane a disposizione del mister.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Tutti bravi a criticare e pontificare su certi aspetti, soprattutto relativi al gioco e alla concentrazione nel corso della partita. Ma in pochi si soffermano con reale attenzione su quanto questa rosa sia inesperta ad affrontare la pressione che si vive in un club prestigioso come il Milan, secondo a nessuno o quasi nel mondo. E ciononostante i risultati sono stati invidiabili facendo riferimenti alle molte variabili sopracitate. Non è un caso che, a dispetto di quanto poco se ne parli tra i media, il Milan in questa stagione ha schierato la formazione più giovane tra i top 5 campionati d’Europa. Dai colleghi di OptaPaolo si evince che in media l’età dell’11 milanista è di 24 anni e 88 giorni.

Una statistica importante, che dà la misura di quanto bene stia facendo questa squadra nonostante la giovanissima età della maggior parte dei giocatori. Ricordiamo alcuni dei più emblematici, addirittura al di sotto della media dei 24 anni sopracitata: ovvero Gigio Donnarumma (20 anni); Paquetà (21); Calabria (22); Kessie (22); Piatek (23); Romagnoli (23).

24 & 88 – Il #Milan è la squadra che ha schierato in media la formazione titolare più giovane nel 2019 nei top-5 campionati europei (24 anni e 88 giorni). Futuro. pic.twitter.com/vEPeEIz6DF — OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it