CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha le idee chiarissime sui ruoli da rinforzare in estate, ma anche sugli stessi nomi. Perché si ripartirà innanzitutto dalla lista tenuta in sospeso lo scorso gennaio, dove figura ancora Yannick Ferreria-Carrasco.

E il recente sfogo del calciatore – assicura il Corriere dello Sport di oggi – riapre proprio una pista di mercato che i rossoneri non hanno mai voluto accantonare. “Molte squadre erano interessate a me quest’inverno, stavamo cercando una soluzione, ma il club ha voluto che restassi”, ha infatti riferito l’esterno belga. In effetti, a gennaio, il Dalian ha sempre fatto muro totale nei confronti di Elliott Management Corporation, già limitato dall’incombenza UEFA col fair play finanziario.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, ecco il prezzo per Serge Gnabry

Tutto rinviato in estate. Sia il desiderio del giocatore di ritornare in Europa, sia il tentativo rossonero per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi un nome importante per il reparto offensivo. Del resto – ricorda il quotidiano – anche Federico Pastorello, agente che ne stava curando il trasferimento in Italia, ha lasciato una finestra aperta per i prossimi mesi: “Ad un certo punto era un’idea sia per l’Inter sia per il Milan, entrambe si erano interessate, poi purtroppo non se n’è fatto di nulla. Il suo agente saprà come consigliarlo al meglio per il mercato estivo”. E’ quindi pronto un nuovo derby all’orizzonte, col Manchester United pronto ad inserirsi con vigore. Prestito oneroso con diritto di riscatto e ingaggio da 5 milioni al giocatore: fu questa l’ultima proposta milanista.

Ma il 25enne di Vilvoorde non è di certo l’unico nome monitorato. Piuttosto – rivela ancora il CorSport – domenica scorsa era presente ad Amsterdam un emissario rossonero per osservare Serge Gnabry del Bayern Monaco in occasione di Olanda-Germania terminata 2-3. Il problema è il prezzo: 50 milioni di euro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it