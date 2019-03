NEWS MILAN – In questi minuti è stato reso noto il calendario ufficiale della International Champions Cup 2019. Anche per quest’anno il prestigioso torneo estivo si disputerà. Farà tappa negli Stati Uniti, in Cina, a Singapore ma anche in Europa con delle partite che si giocheranno in Inghilterra, Galles e Svezia.

Il Milan è presente alla manifestazione. Il primo avversario che affronterà è il Bayern Monaco il 23 luglio a Kansas City. Poi sarà la volta del Benfica a Boston il 28 luglio e infine big match contro il Manchester United il 3 agosto a Cardiff. Tre sfide importanti e affascinanti che prepareranno la squadra alla stagione 2019/2020.

Da segnalare che a rappresentare la Serie A ci saranno anche Juventus, Inter e Roma. Il 24 luglio in Cina ci sarà proprio la sfida tra bianconeri e nerazzurri. La Vecchia Signora tre giorni prima affronterà il Tottenham a Singapore, mentre il 10 agosto se la vedrà con l’Atletico Madrid a Stoccolma. Anche la squadra milanese affronterà gli Spurs, ma come ultimo match a Londra (4 agosto). Invece nella prima giornata della International Champions Cup 2019 se la vedrà con il Manchester United a Singapore (20 luglio). Per la Roma gare solo negli Stati Uniti: contro Chivas, Arsenal e Benfica.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2019: IL CALENDARIO DEL MILAN

23 luglio 2019: Milan-Bayern Monaco al Arrowehead Stadium di Kansas City

28 luglio 2019: Milan-Benfica al Gillette Stadium di Boston

3 agosto 2019: Milan-Manchester United al Principality Stadium di Cardiff

The #ICC2019 schedule has been announced!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Sign up now to score early access to tickets 🎟👇

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀https://t.co/tQfUCvIMVF

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#ChampionsMeetHere pic.twitter.com/QuzW7G51Tx — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 27 marzo 2019

Matteo Bellan

