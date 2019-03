MILAN NEWS – Sprazzi del vero e decisivo Hakan Calhanoglu. La sosta consegna al Milan un giocatore rivitalizzato e galvanizzato, protagonista assoluto della Turchia con un super goal, un assist spettacolare in rovesciata e un palo colpito.

Ora è il momento di imporsi con assoluta personalità. Sia per lui, mai davvero vicino alla sua reale dimensione in quest’annata, sia per un Krzysztof Piatek tristemente isolato e ignorato nelle ultime uscite. Ora serve un reset totale, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport. Anche perché una crescita effettiva da parte del numero 10 rossonero c’è stata, ma c’è bisogno della sferzata decisiva. Smaltiti alcuni problemi personali che ne avevano caratterizzato l’avvio di campionato, adesso è il momento di fare la differenza in modo assoluto. Il primo a pretenderlo è Gennaro Gattuso, suo grande e primo estimatore. Ne ha bloccato una possibile cessione a gennaio, l’ha puntualmente difeso a spada tratta e l’ha impiegato sempre e comunque. In cambio vuole soltanto che torni quel leader trascinatore che con impeto guidò la squadra in Europa League.

Intanto ieri Calhanoglu è tornato a Milano e oggi riprenderà oggi ad allenarsi con la squadra in vista della Sampdoria. La maglia da titolare non è in discussione, al massimo potrebbe cambiare il ruolo. Perché se Lucas Paquetá non dovesse essere al top dopo le amichevoli con il Brasile, l’ex Bayer Leverkusen – riferisce il quotidiano – potrebbe arretrare a centrocampo con uno tra Fabio Borini e Samuel Castillejo in attacco con Suso e Piatek.

