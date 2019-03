MILAN NEWS – Dopo l’intervista rilasciata a Milan TV, Samuel Castillejo ha parlato anche ai microfoni di Sportmediaset. Tra i temi trattati: il derby perso contro l’Inter, il suo scarso utilizzo e la Nazionale.

Anzitutto su Milan-Inter perso 2-3 domenica scorsa prima della sosta per le nazionali, nel quale Samu è entrato nella ripresa: “Alla fine era una partita che valeva 3 punti come le altre. È vero che per i tifosi contava molto. Queste partite sono diverse rispetto a tutte le altre. Ogni partita vogliamo vincere. Il primo tempo contro l’Inter non è andato bene. Nel secondo tempo il Milan è stato forte con la voglia di vincere, non è andata bene alla fine”.

Sul momento e sui prossimi impegni al rientro dalla sosta: “Prima del derby abbiamo ottenuti buoni risultati e buon gioco. Abbiamo avuto una settimana per riposare e ora siamo pronti per la Sampdoria”.

Sul suo impatto nel campionato italiano e sul minutaggio che gli concede Gattuso: “Per un calciatore che lascia la Spagna, abituato a giocare in un campionato diverso, non è facile adattarsi. Sono un esterno destro soprattutto, ma decide il mister e gioco ovunque. Non è un derby con Suso, siamo giocatori simili a cui piace giocare a destra. Su di me può sempre contare. Vorrei giocare un po’ di più, come tutti i giocatori. È normale”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sul suo futuro e un parere sul campionato italiano: “Voglio rimanere per tanto tempo al Milan, è un grande club. Il calcio italiano è più difficile per gli attaccanti, perché tutti difendono bene. L’Atalanta gioca un gran calcio, diverso da tutti. In Spagna tutti vogliono giocare a calcio. Io il più veloce? No, c’è Laxalt che è più veloce”.

Su Krzysztof Piatek: “E’ fortissimo, ci ha aiutato tanto. Lui vuole segnare la prossima partita, sa che è troppo importante per noi”.

Infine sul capitolo Nazionale, con Castillejo non convocato in queste prime partite di qualificazione a Euro 2020: “Ora è molto difficile perché ci sono tanti giocatori molto forti ma nel futuro è un obiettivo”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it