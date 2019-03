NEWS MILAN – Samuel Castillejo è uno dei giocatori più in forma della squadra di Gennaro Gattuso. Purtroppo non è stato sempre utilizzato con continuità da titolare, e da subentrato non è sempre facile fare la differenza e cambiare in positivo la partita.

Nel derby Samu è entrato con il piglio giusto, ma la squadra era già sotto e le occasioni da lui create non hanno ribaltato il match. Addirittura in un colpo di testa è andato vicinissimo al gol, con Handanovic fortunato nella deviazione di spalla. Oggi lo spagnolo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole anzitutto sul momento della squadra: “Siamo in buon momento, abbiamo avuto una settimana più libera e stiamo lavorando bene. La cosa più importante è giocare con continuità, il mister sa che può contare su di me”.

Sul gruppo e su Gennaro Gattuso: “Siamo una famiglia, ognuno di noi vuole giocare. Il mister sa che quando fa un cambio, sa che il giocatore risponde. Il mister è sempre carico, non si ferma un giorno e questo fa bene alla squadra”.

Sui singoli, in particolare su Caldara, Piatek e Calhanoglu: “Mattia è tornato ora e può dare tanto a questa squadra e giocare da qui alla fine. Krzys è un giocatore fortissimo, anche fuori dal campo. Ci può aiutare molto. Calha è un grandissimo giocatore, anche con lui fuori dal campo scherziamo tanto”.

L’obiettivo da raggiungere a fine stagione è ormai noto, giocare la Champions League la prossima stagione: “La voglia di questa squadra si vede, vogliamo arrivare in Champions League. Siamo vicini al nostro obiettivo”.

Dopo questa pausa per le nazionali, sabato sera il Milan sarà ospite a Marassi della Sampdoria di Giampaolo e Fabio Quagliarella: “Abbiamo voglia di affrontare la partita di sabato. Abbiamo lavorato sulla forza. Speriamo di giocare una grande partita e vincere. La Samp gioca bene, come dimostra la sfida di Coppa Italia, abbiamo preparato bene la partita. Quagliarella è troppo forte, l’ha dimostrato, nonostante l’età, dobbiamo stare attento a lui”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

