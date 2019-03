NEWS MILAN – Tutto deciso: Milan e Inter avranno presto un nuovo stadio. La strada è lunga ma è stata imboccata: così nel giro di 4-5 anni dovrebbe essere già tutto pronto. Per un periodo le due strutture conviveranno a pochi metri, poi arriverà il triste momento della demolizione dell’attuale struttura.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le due società hanno bisogno ancora di una settimana per alcuni passaggi tecnici ma poi apriranno un tavolo informale col Comune per studiare il quadro. Il tutto dovrebbe partire alla fine di aprile, quando potrebbe arrivare l’annuncio del progetto condiviso con Palazzo Marino. Il nuovo stadio sorgerebbe nell’attuale zona dei parcheggi di San Siro, con una capienza di 60mila persone e potrebbe essere parzialmente interrato per ridurre l’impatto acustico sul quartiere. Costo totale da 600 milioni di euro da dividere per le due società e tempi di costruzione valutati in circa 30 mesi, dopo un iter burocratico stimabile in 18. Praticamente quasi la metà – sottolinea la rosea – di quelli necessari per rinnovare completamente l’attuale struttura, il che anche ha convinto i nerazzurro che hanno poi appoggiato l’idea iniziale del club milanista.

Dopo la presentazione del progetto, seguiranno due passaggi particolarmente delicati per le società milanesi: uno è l’approvazione della Giunta comunale, poi c’è quella del Consiglio. Tutto, o quasi, ruota intorno al valore patrimoniale di San Siro: quello catastale si aggira sui 60 milioni, un asset molto importante per Palazzo Marino, e occorre valutare inevitabilmente anche i rischi patrimoniali. Molto probabile che venga chiesto un parere alla Corte dei Conti, il quale potrebbe poi orientare sensibilmente Giunta e Consiglio. “Io preferirei che si lavorasse su San Siro, ma se le squadre, per il timore di dover giocare in un cantiere, preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione. La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi non risultano”, ha riferito intanto ieri il sindaco Giuseppe Sala.

