NEWS MILAN – La questione stadio San Siro è strettamente attuale, e sta facendo praticamente il giro del mondo. L’idea di Milan e Inter, le quali avrebbero già raggiunto un accordo di massi tra loro, è di costruire un nuovo stadio da zero, adiacente all’impianto storico, il quale verrà poi demolito.

Decisione che gli appassionati di calcio non hanno preso bene, e lo stesso Sindaco di Milano Sala è critico. Va ricordato però che altri stadi storici, su tutti quello di Wembley a Londra, è stato demolito per far spazio ad un nuovo impianto che porta lo stesso nome, ma che è all’avanguardia. Altri casi sono ben noti, come il Maracanà o sempre a Londra lo storico impianto dell’Arsenal Highbury o lo stesso White Heart Lane del Tottenham. Oggi La Gazzetta dello Sport tramite un video sulla propria pagina online, ha analizzato i PRO e i CONTRO di un abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo impianto adiacente.

NUOVO STADIO E DEMOLIZIONE SAN SIRO

PRO

1) Costruire un nuovo stadio adiacente, permetterebbe di evitare il disagio di giocare in uno stadio in ristrutturazione, con ricadute inevitabili su incasso e immagine.

2) I giovani sono favorevoli, e nel nuovo stadio ci saranno richiami al vecchio Meazza.

3) Perché uno stadio unico? Per ottimizzare i costi di gestione, mantenendo autonomi e aumentandoli, gli introiti da biglietteria.

CONTRO

1) Viabilità: il cantiere del nuovo stadio andrebbe a occupare l’area parcheggio utilizzata adesso.

2) Le tempistiche: si parla di un cantiere lungo 4 anni per la costruzione del nuovo stadio, quindi verrà inaugurato nella stagione 2023/2024

3) Non si chiamerà più “Stadio Giuseppe Meazza”, bensì prenderà il nome di uno sponsor. Quindi sarà “XXX Stadium”, o simili.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

