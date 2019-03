NEWS MILAN – Alessio Romagnoli titolare nella vittoria dell’Italia contro il Liechtenstein nella seconda giornata delle Qualificazioni all’Europeo 2020. La Nazionale guidata da Roberto Mancini si è imposta con un netto 6-0.

Il capitano del Milan è stato schierato al centro della difesa assieme a Leonardo Bonucci, suo ex compagno in rossonero. È rimasto in campo per tutta la partita, senza farsi impensierire dai modesti attaccanti avversari. Il commissario tecnico azzurro gli ha dato spazio dopo che nella partita contro la Finlandia lo aveva lasciato in panchina. Ad Udine il titolare era stato Giorgio Chiellini.

I principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato positiva la prestazione di Romagnoli. Andiamo a vedere nel dettaglio le pagelle stilate.

Gazzetta dello Sport: «6. Per quel che serve, copre le spalle a Bonucci per blindare la 5ª gara di questa Italia a porta chiusa a chiave. Quando si stufa, va a cercare il 5-0»

Corriere dello Sport: «6,5. Visto che il lavoro là dietro è scarso, va a cercare gloria nell’area avversaria e sfiora due volte il gol. Con lui il dopo Chiellini è garantito»

Tuttosport: «7. In mezzo a tante maglie rosse giganteggia e come una calamita attira e respinge ogni pallone alto che si aggiri in zona Sirigu. Molto concentrato, nonostante i rivali non gli creino particolari grattacapi. Nel secondo tempo si sgancia per cercare gloria da goleador, ma la mira è imprecisa».

TABELLINO ITALIA-LIECHTENSTEIN 6-0

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci (79′ Izzo), Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho (57′ Zaniolo), Verratti; Politano, Quagliarella (72′ Pavoletti), Kean. A disp: Cragno, Donnarumma, Biraghi, Barella, Cristante, Grifo, Bermardeschi, Lasagna, Immobile. All.: Roberto Mancini

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele (46′ Malin), Polverino, Wieser, Kuhne (68′ Meier); Hasler, Salamovic (82′ Buchel). A disp: Hobi, Majer, Yildiiz, Eberle, Rechsteiner, Gubser, Ospelt, Frick, All.: Helgi Kolvidsson.

Arbitro: Kirill Levnikov (Russia)

Marcatori: 17′ Sensi, 32′ Verratti, 35′ rig., 45′ + 3 rig. Quagliarella, 69′ Kean, 76′ Pavoletti

Ammoniti: Izzo (I) Hasler (L)

Espulso: al 45′ Kaufmann (L).

Matteo Bellan

