NEWS MILAN – In questi giorni si sta parlando intensamente della possibilità che Inter e Milan lascino il Giuseppe Meazza. Il loro intento sembra essere quello di costruire un nuovo stadio, seppur sempre in zona San Siro.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è sempre detto favorevole alla permanenza nell’attuale impianto sportivo. A suo avviso ammodernare la storica struttura milanese è soluzione migliore per il futuro dei due club e della città. Ha dato disponibilità ad ascoltare i dirigenti di Inter e Milan, però anche nelle ultime ore ha ribadito la propria posizione sul tema.

Dopo che l’agenzia Ansa ha riportato le sue dichiarazioni sul nuovo stadio che dovrebbe essere comunale, Sala ci ha tenuto a fare ulteriori precisazioni sulla propria pagina ufficiale Facebook: «È buffo come la comunicazione nei tempi moderni distorca così spesso la realtà. Sulla questione stadio ho detto più volte (ai due club e agli organi di stampa) che a mio parere San Siro è la storia del calcio e che quindi considero la sua ristrutturazione la soluzione migliore. Se poi Milan e Inter preferiranno proporre un nuovo impianto, come Comune di Milano avremo il dovere di sederci intorno a un tavolo e ascoltare le loro ragioni, oltre, ovviamente, far valere le nostre. Non servono molte altre parole per spiegarsi, ciò riassume a pieno la mia posizione e, soprattutto, conferma quello che sto dicendo dal primo giorno del dibattito sullo stadio milanese».

Sicuramente Inter, Milan e l’amministrazione milanese si incontreranno a breve per discutere del futuro di San Siro. È importante che le parti dialoghino per trovare un accordo soddisfacente. Se i club hanno deciso di puntare su un nuovo stadio, evidentemente ritengono che un Giuseppe Meazza ristrutturato non sia abbastanza. Il sindaco Sala spera di riuscire a far ricredere le due società.

Redazione MilanLive.it

