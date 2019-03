NEWS MILAN – Si fa sempre più concreta la possibile che Inter e Milan lascino lo storico Giuseppe Meazza per costruire un nuovo stadio. L’opera verrebbe realizzata sempre in zona San Siro, dove già sorge l’attuale impianto sportivo.

I due club devono ancora presentare il progetto definitivo al Comune di Milano. Però, salvo sorprese, la strada è ormai tracciata. L’idea è quella di tagliare con il passato, seppur glorioso, e di gettarsi nel futuro con una struttura ultra-moderna e maggiormente funzionale alle esigenze delle due società. C’è bisogno di un asset che produca ricavi importanti per garantire a Inter e Milan una svolta concreta.

Nuovo San Siro, il sindaco Sala avverte Inter e Milan

Il sindaco Giuseppe Sala ha sempre sostenuto che la soluzione migliore fosse ristrutturare il Giuseppe Meazza. I due club ci hanno pensato e si sono rivolti a consulenti esperti per studiare questa possibilità. Tuttavia, è stato ritenuto meglio puntare alla costruzione di un nuovo stadio. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, però Inter e Milan sembrano ormai decise a lavorare in questa direzione.

Il primo cittadino di Milano, però, all’agenzia Ansa ha espresso in maniera molto chiara la propria posizione sull’argomento: «Bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio. La soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato, lo cedano con una concessione a lungo termine. Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre lo sanno bene. Inter e Milan stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico e finanziario. Il nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni, credo stiano valutando anche il valore della ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io pongo: non possiamo perderci. Francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta».

Difficile pensare che Inter e Milan realizzino un nuovo impianto sportivo, investendoci molti milioni di euro, e poi lo cedano al Comune di Milano. Questo tema potrebbe essere argomento di scontro tra le parti. Beppe Sala sa bene che la propria pretesa è eccessiva. Sicuramente ci saranno dei contatti per fare chiarezza ulteriore sulla questione e per trovare un punto di incontro. In ballo c’è molto, non solo per le due società calcistiche ma anche per la città lombarda.

🎤@capuanogio: “Lancio un appello: se la politica milanese ha deciso che Milan e Inter devono ristrutturare #SanSiro lo dica subito. Perché sostenere che si abbatte il Meazza ma il nuovo stadio dovrà essere comunale è una presa per i fondelli che fa solo perdere tempo e soldi” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 27 marzo 2019

