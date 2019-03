CALCIOMERCATO MILAN – La sessione di mercato di riparazione ha visto, almeno in Italia, il Milan come una delle società più attive e con scelte molto mirate.

L’arrivo di Paquetà e Piatek ha arricchito la rosa rossonera, per una spesa complessiva da 70 milioni di euro, garantendo però a Gennaro Gattuso due calciatori titolari per la seconda fase della stagione che hanno letteralmente sorpreso tutti, conquistandosi in brevissimo tempo una maglia da primi della classe e distribuendo prove eccezionali a livello qualitativo.

Calciomercato Milan, poteva essere Batshuayi il nuovo centravanti rossonero

Spunta oggi un retroscena, pubblicato da Calciomercato.com, riguardo ai calciatori che il Milan poteva acquistare a gennaio. Uno in particolare, ovvero l’attaccante belga Michy Batshuayi; il centravanti di proprietà Chelsea si era letteralmente proposto ai rossoneri quando si è cominciato a parlare sia di un suo addio anticipato al Valencia, club nel quale giocava in prestito nella prima parte di stagione, sia quando i ‘Blues’ stavano cominciando a preparare l’assalto a Gonzalo Higuain, calciatore all’epoca dei fatti ancora nella rosa del Milan.

Pare che il Chelsea avesse anche pensato di inserire nell’affare Higuain proprio il prestito per 18 mesi di Batshuayi, calciatore che avrebbe potuto fare comodo alla squadra rossonera. Ma la decisione di Leonardo fu quella di bypassare la candidatura del belga e di puntare forte su Krzysztof Piatek come sostituto del Pipita. Non a caso il Milan ha subito deciso di sborsare 35 milioni di euro in un’unica soluzione per accaparrarsi il calciatore classe ’95 dal Genoa.

Amaro in bocca per Batshuayi, che ha un debole per la squadra rossonera e sarebbe sbarcato molto volentieri a Milanello per giocarvi da gennaio in poi. Il suo presente si chiama però Crystal Palace, dove sta provando a rilanciarsi con 2 reti nelle ultime 6 partite.

