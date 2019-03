CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Leonardo sia da mesi sulle tracce di Everton Sousa Soares, talento in forza al Gremio de Porto Alegre. Non è l’unico esterno offensivo nel suo taccuino, però è uno di quelli che lo stuzzica maggiormente.

Dopo aver già preso Lucas Paquetà a gennaio, il dirigente del Milan sta valutando anche altri profili in Brasile. Il 23enne nato a Maracanaú piace molto. Già a gennaio era stato fatto il suo nome, però non partì una vera trattativa visto che il club di appartenenza non aveva aperto ad un trasferimento con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, Everton chiama: Leonardo risponderà?

Intanto Everton ha aperto alla possibilità di approdare al Milan in estate. Dopo la partita Repubblica Ceca-Brasile, infatti, ha dichiarato: «Sono molto felice dell’interesse del Milan, è un club enorme. Vedremo cosa succederà. Scherzo spesso con Paquetà dicendo che, se tutto andrà come deve, saremo compagni di squadra».

L’esterno offensivo sudamericano ha espresso chiaramente gradimento per un trasferimento a Milanello. La volontà dei giocatori è sempre importante nelle trattative di calciomercato, ma non basta. Bisogna sempre convincere con una congrua offerta la società proprietaria del cartellino, in questo caso il Gremio de Porto Alegre. Nel contratto di Everton è inserita una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro, cifra che non può ovviamente rappresentare il suo prezzo reale.

Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione del talento brasiliano si aggira sui 40 milioni. Sulle sue tracce ci sono anche club della Premier League, che non si tirano mai indietro quando c’è da fare proposte economiche importanti. Il Milan cercherà di battere la concorrenza, forte anche degli ottimi rapporti che Leonardo ha in Brasile. Il dirigente rossonero sta seguendo da mesi questo calciatore, che piace pure a Gennaro Gattuso. Le alternative sono sempre le stesse, Gerard Deulofeu del Watford e Allan Saint-Maximin del Nizza. Ieri è spuntato anche il nome di Serge Gnabry, però il Bayern Monaco probabilmente se lo terrà stretto in estate.

