NEWS MILAN – Sampdoria–Milan si avvicina. I rossoneri, reduci dalla sconfitta del derby, devono reagire. Non solo per questione di campo, di risultati e di classifica. Ma anche per cancellare la brutta immagine di Franck Kessie e Lucas Biglia venuti quasi alle mani in panchina.

Sulla questione è intervenuto Fabio Borini in un’intervista a ‘Sky Sport’. Il calciatore rossonero ha spiegato il suo punto di vista: “Sono cose che nello spogliatoio possono succedere e succedono costantemente, ci sono disaccordi, accordi, idee e lingue diverse. E tensioni specialmente diverse in una partita come il derby. Tutto però viene sempre risolto nello spogliatoio, perché è l’intero gruppo che vuole raggiungere un unico obiettivo. Se qualcuno rema contro non si va da nessuna parte. Nello spogliatoio si è risolto il malinteso, ma succede quasi tutti i giorni che ci sia un disguido. E’ come quando si litiga a casa, poi si fa la pace”.

Il tuttofare del Milan ha commentato anche la sconfitta contro l’Inter: “In Italia si tende un po’ a drammatizzare tutto quello che è negativo. Bisogna cercare di andare avanti e vedere quanto di positivo abbiamo fatto, non è un dramma perdere una partita dopo non so nemmeno quanto tempo”. Intanto fra due giorni si gioca contro la temibile Sampdoria: “Non è una partita facile, è in forma e hanno giocatori forti come Quagliarella. Dobbiamo stare attenti perché siamo scivolati parecchie volte li contro di loro. Dovremo eguagliare la loro voglia di vincere”.

Borini è uno di quelli che ha sempre tanta voglia di giocare, ma parte spesso dalla panchina per poi subentrare. Situazione che lo accomuna a Patrick Cutrone: “Io e lui vogliamo giocare sempre, quando entriamo dalla panchina non è facile avere la stessa foga o voglia come quando giochi dall’inizio per ribaltare il risultato o per rincorrere. Non è mai facile. Spesso volentieri è meglio solo darci indicazioni tecniche e non dirci niente, perchè mentre guardiamo la partita dalla pancina elaboriamo dobbiamo fare”

Redazione MilanLive.it

