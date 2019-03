MILAN NEWS – Dopo il Milan, ora Gennaro Gattuso. Perché se ieri c’è stato il vertice dirigenziale per eseguire il provvedimento, solo oggi Frank Kessie incontrerà l’allenatore per un chiarimento sulla vicenda.

La verità di fondo – riferisce Tuttosport – è che le parti non si sono lasciate benissimo nonostante il chiarimento formale. La presenza del sindacato, resasi opportuna per l’entità della sanzione, ha creato ulteriore attrito tra l’ivoriano e il club e calato il gelo tra le parti, seppur rispettando ogni decisione e provvedimento. E a questo bisognerà poi aggiungere il carico che ne verrà dall’allenatore. Perché se i rapporti tra Kessie e il club si sono decisamente raffreddati, ancor peggio – sottolinea il quotidiano – è ridotto, al momento, la relazione tra l’ivoriano e il proprio allenatore che ha fatto della disciplina un proprio karma.

Del resto è difficile ipotizzare, nella scala dei valori del tecnico, qualcosa di più grave che non condividere una sostituzione con il compagno entrante. Gattuso ha sempre puntato tutto o quasi sulla solidità del gruppo, sulla volontà di aiutarsi l’un l’altro. Ci vorrà quindi del tempo per ricostruire la fiducia e non è affatto escluso che, a questo punto, Kessie possa anche finire sul mercato: garantirebbe un bel gruzzoletto in vista dell’estate, quando Elliott Management Corporation sarà alle prese col calciomercato estivo e soprattutto il fair play finanziario.

