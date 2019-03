MILAN NEWS – 40 mila euro di multa e probabile esclusione con la Sampdoria per Frank Kessie, si è chiuso così la querelle in casa Milan dopo la lite nel derby con Lucas Biglia.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alla riunione di ieri hanno partecipato Leonardo, Paolo Maldini e anche un membro del sindacato invitato dal club rossonero. Una figura necessaria nel caso in cui il giocatore si fosse opposto al pagamento della multa, il che era nelle sue facoltà, poiché la sanzione supera la percentuale di stipendio su cui la società può intervenire per motivi disciplinari. Il giocatore, invece, non ha protestato pur ritenendo consistente il valore e sentendosi in imbarazzo per la poca segretezza della vicenda. “Franck ha sbagliato e lo sa, questa è la premessa. Tutto doveva però essere trattato con maggior riservatezza, così invece ha avuto un gran clamore. Anche per noi, ad ogni modo, il caso si chiude qui”, ha infatti riferito George Atangana, agente del centrocampista ivoriano.

All’incontro di ieri sono state mostrate al ragazzo le immagini di quanto accaduto durante il match, ossia il mancato saluto ad Andrea Conti al momento del cambio e la lite con Lucas Biglia una volta redarguito. Anche l’argentino è stato punito, ma la multa è stata di circa la metà. Al faccia a faccia con la dirigenza non è seguito però quello a Milanello con Gennaro Gattuso: Franck si è infatti limitato a un allenamento leggero, quando il resto della squadra aveva già concluso il lavoro. Allenatore e giocatore si incontreranno di certo oggi alla seduta di rifinitura, con l’ultimo appuntamento della settimana sarà anche l’unico per Kessie con il gruppo. Ufficialmente, quindi, il probabile forfait di domenica sarebbe per motivi tecnici più che per un’ulteriore punizione.

Redazione MilanLive.it

