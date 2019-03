NEWS MILAN – Giuseppe Sala aspetta di parlare direttamente con Inter e Milan per trovare la soluzione migliore sul tema stadio. I due club sembrano decisi ad abbandonare il Giuseppe Meazza per costruirne uno nuovo, possibilmente in zona San Siro.

Il sindaco di Milano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’argomento, chiedendo alle due società calcistiche milanesi maggiore chiarezza: «La cosa positiva è che le due squadre stanno lavorando assieme adesso. Devono farlo anche in termini di comunicazione. Auspico che i vertici dei club si mettano di fronte alle telecamere e dica come la pensano, cosa intendono fare».

Nuovo stadio per Milan e Inter? La posizione di Sala

Bisogna dire che proprio stamattina Paolo Scaroni ha chiarito che Milan e Inter vogliono lasciare il Giuseppe Meazza. Sala nel proprio discorso ha aggiunto: «All’inizio sembrava che l’Inter fosse più propensa a rimanere a San Siro, mentre il Milan fosse più alla ricerca di spazi per un nuovo stadio. I rossoneri hanno verificato altre alternative. Ciò che mi spaventa è di non avere uno stadio a San Siro. Abbiamo investito tanto su San Siro, lì c’è la storia del calcio. Il fatto che adesso i club adesso lavorino assieme e certamente positivo».

Il sindaco di Milano ci ha tenuto a spiegare che il Comune dovrebbe divenire padrone del nuovo eventuale impianto sportivo, ecco perché: «Dal punto di vista economico-finanziario vorrei chiarire che per buttare giù San Siro dovrei pensare di avere la proprietà del nuovo stadio. Immagino che la Corte dei Conti verrebbe a prendermi dicendomi che avevo uno stadio di proprietà e l’ho demolito. La situazione è complessa. Si può fare una concessione a lunghissimo termine. Dal punto di vista patrimoniale a loro non cambia molto».

Sala aspetta che Milan e Inter si presentino da lui con il progetto per la costruzione del nuovo stadio: «Bisogna discuterne con grande tranquillità. Le squadre devono anche sentire i loro tifosi, che se la stanno prendendo con me ora. Non sono io che sto dicendo di demolire San Siro. Io sarei per la ristrutturazione, però se i club non vogliono farla devono portarmi un progetto per ragionarci. Non chiudo la porta di fronte a proposte alternative».

