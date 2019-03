CALCIOMERCATO MILAN – Si contano venticinque milioni spesi la scorsa estate dal Milan, precisamente a metà agosto, per assicurarsi un talento iberico di cui si è sempre parlato benissimo.

I rossoneri hanno vinto ogni concorrenza per arrivare a Samu Castillejo, esterno d’attacco classe ’95 che ha arricchito nella giusta maniera il reparto offensivo milanista. A Gennaro Gattuso serviva un’ala che potesse dare ricambio ai titolari e rappresentare un’alternativa per la prima squadra: ideale dunque l’ingaggio di Castillejo che è un mancino naturale ma sa esprimersi al meglio su entrambe le corsie d’attacco.

Calciomercato Milan, su Castillejo è forte l’interesse del Siviglia

L’ex Villarreal ha faticato inizialmente a mettersi in mostra. Giudicato forse un po’ ‘leggerino’ per il calcio italiano, il numero 7 rossonero ha poi tirato fuori grinta ed artigli per cercare di guadagnarsi spazio. Dalla sua prima rete ufficiale in Serie A, lo scorso 30 settembre in casa del Sassuolo, Castillejo si è letteralmente sbloccato diventando pian piano un vero e proprio punto di forza del Milan, una risorsa sia da schierare a partita in corsa sia dall’inizio, come avverrà stasera contro la Sampdoria nell’anticipo della 29.a giornata.

Una chance importante per scalare ancor più le gerarchie dell’attacco milanista per il 24enne spagnolo, che però vanta anche degli interessi ‘esterni’. Come riportato da Calciomercato.com, su Castillejo è sempre molto forte l’interesse del Siviglia, club andaluso che già in passato lo aveva sondato a più riprese. Il nuovo direttore generale della squadra spagnola è Monchi, ex dirigente della Roma che lo avrebbe portato volentieri già nella capitale. Il Milan dovrà dunque guardarsi dal possibile pressing del Siviglia che punta all’attaccante classe ’95 per dare vitalità e sprint alla sua fase offensiva, ma i rossoneri sembrano volerselo tenere stretto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

