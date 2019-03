MILAN NEWS – Da una parte la corsa per la Champions League, dall’altra quella per il nuovo stadio. Perché il Milan, soprattutto l’Ad Ivan Gazidis e di Elliott Management Corporation, nonostante tutto, hanno le idee chiarissime sul da farsi.

Romanticismo o modernità, è questo però l’attuale dilemma nel capoluogo lombardo: abbattere o no l’attuale struttura? Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, l’ipotesi di una ristrutturazione, per i costi alti, i tempi lunghi, i mancati introiti e per le difficoltà enormi nel giocate più volte in settimana con un cantiere aperto, sta nel frattempo perdendo quota. Tuttavia, mentre nasce il comitato ‘No demolizione di San Siro’, costruirne un nuovo impianto non sarà semplice. Così la prossima settimana Milan e Inter si vedranno e chiederanno un nuovo incontro al sindaco Giuseppe Sala.

I punti legali da discutere sono molti, tra cui come indennizzare il Comune di Milano che con la demolizione di San Siro perderebbe un asset a bilancio e la Corte dei Conti non lo permetterebbe. Non è detto – sottolinea il CorSera – che debba trattarsi necessariamente di una proprietà: può trattarsi piuttosto di un affitto, di un indennizzoo di una partecipazione. Qualunque sia, una soluzione va trovata. Il Comune, per legge, non può rimetterci dei soldi e proprio per questo le due società stanno preparando delle proposte per superare il problema.

Il presidente Paolo Scaroni, presente ieri all’evento ‘Il Foglio a San Siro’, ha ribadito qual è la linea rossonera. Ecco quanto si legge su La Gazzetta dello Sport: “All’estero hanno stadi bellissimi, come quello del Bayern. E Real Madrid, Barcellona e Manchester Utd volano verso il miliardo di fatturato. Per fare lo stesso percorso bisogna dotarsi di un impianto nuovo, moderno e visitabile con tutta la famiglia anche quando non ci sono partite. È una concezione diversa da quella italiana, permetterà di avere ricavi più alti, così potremo comprare grandi giocatori e magari tornare a vincere la Champions”.

Il patron milanista, poi, è entrato nel vivo della vicenda: “Sono mesi che lavoriamo su un progetto congiunto con l’Inter. La ristrutturazione del Meazza sarebbe anche possibile, ma fare dei lavori in uno stadio in cui si giocano due partite a settimana è difficile. Bisognerebbe giocare per tre anni in trasferta a Parma o Verona, lontano da Milano. È questo il dilemma”. Scaroni chiude con un messaggio nemmeno troppo in codice: “Le dispute ideologiche su San Siro non portano da nessuna parte. Non escludo nemmeno che noi ce ne andiamo da lì, perché la nostra esigenza di fare qualcosa di nuovo è totale”.

