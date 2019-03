MILAN NEWS – Cercherà di mettere in campo la miglior formazione possibile questa sera Marco Giampaolo per sfidare il Milan in un duello molto intrigante.

Il tecnico doriano ha diramato poco fa la lista dei convocati della sua Sampdoria proprio in vista dell’anticipo della 29.a giornata di Serie A, con fischio d’inizio a Marassi alle ore 20,30. I padroni di casa blucerchiati, che vengono dalla rocambolesca vittoria per 5-3 sul campo del Sassuolo, dovranno fare a meno dei lungodegenti Barreto e Caprari, così come dello svedese Ekdal. Recupera invece Gaston Ramirez che è regolarmente nella lista dei disponibili.

Molto probabile che Giampaolo punti sul consueto ‘rombo’ a centrocampo per mettere in crisi il Milan di Gattuso: previsto un 4-3-1-2 di partenza con uno tra Saponara e Ramirez ad agire alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini. A centrocampo ballottaggio tra Jankto e Vieira per il ruolo di regista.

I convocati di Giampaolo per Sampdoria-Milan:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

