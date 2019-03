Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi sabato 30 marzo 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo sabato 30 marzo 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi sabato 30 marzo 2019.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

01:10 – TG 1 NOTTE

Rai 2

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Affari interni

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Ricominciare – Corso accelerato

22:40 – Bull La terra sotto i piedi

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:40 – Sapiens Un solo pianeta La Terra vista dalla luna

23:50 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

00:17 – Meteo 3

00:25 – Photoshow

Stasera in tv Canale 5

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

00:40 – TG5 – NOTTE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:31 – C.S.I. NEW YORK – IL SOCIO SBAGLIATO

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA FRECCIA DI CUPIDO

21:20 – IL VIAGGIO DI ARLO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM

22:14 – METEO.IT

22:17 – IL VIAGGIO DI ARLO – 2 PARTE

23:10 – DRAGON BALL SUPER

Rete 4

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 60 – 1a parte – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – NATI CON LA CAMICIA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – NATI CON LA CAMICIA – 2 PARTE

23:52 – I MOSTRI OGGI

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

19:00 – Moto2 Qualif.: GP Argentina

19:45 – Studio MotoGP (diretta)

20:35 – Moto – GP Qualif.: GP Argentina

21:30 – F1 Qualifiche: GP Bahrain

22:30 – Paddock Live

23:00 – Angeli E Demoni

01:30 – Vite di plastica

Nove

20:00 – Fratelli di Crozza

21:25 – Kill Bill – Volume 1

23:30 – Kill Bill – Volume 2

00:50 – Clima del terzo tipo – Perturbazioni

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it