MILAN NEWS – Sembrava lontana e seminata, e invece l’Atalanta torna a far paura al Milan di Gennaro Gattuso. Perché all’indomani del k.o. del Diavolo a Marassi, la Dea si impone invece per 2-1 contro il Parma allo stadio Tardini.

Eppure l’inizio è choc, stile quello rossonero in terra ligure. Non avviene addirittura in 33 secondi e non per un clamoroso errore del proprio portiere, ma la squadra di Gian Piero Gasperini si ritrova comunque sotto dopo appena 8 minuti grazie a uno svarione difensivo e col solito Gervinho che non perdona. Ma all’Atalanta, a differenza dei rossoneri ieri a Genova, servono appena 16 minuti per reagire e riportare il risultato in parità. Ci pensa proprio l’ex milanista Mario Pasalic, con un grande guizzo personale in area di rigore. Nella ripresa, al 75esimo, è invece Duvan Zapata a ribaltare completamente il risultato con una zampata fulminea nell’area piccola capitalizzando un traversone dall’out mancino. E sempre il colombiano, nei minuti di recupero, cala anche il tris finale con un altro tocco a pochi passi dalla porta.

Dopo il grave passo falso col Chievo prima della sosta, solo 1-1 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’Atalanta torna a riproporsi minacciosamente in chiave Champions League. Il calendario però non è favorevole ai nerazzurri, a partire dalla prossima giornata dove faranno visita all’Inter al Meazza, e seguiranno altri big match come con Napoli, Lazio e Juventus. Il Milan, intanto, guarderà anche con attenzione a Roma-Napoli di quest’oggi e Inter-Lazio di stasera.

Redazione MilanLive.it

