MILAN NEWS – Se Cristiano Ronaldo potrebbe essere preservato per Juventus-Milan del prossimo 6 aprile, considerando un problema non banalissimo e l’impegno con l’Ajax pochi giorni più tardi, dovrebbe invece esserci Paulo Dybala.

Per l’argentino, costretto al forfait ieri nel riscaldamento per la gara con l’Empoli, arrivano infatti notizie rassicuranti in casa bianconera dopo la vittoria di misura ieri all’Allianz Stadium. Come riferisce SkySport, l’attaccante sudamericano dovrebbe saltare soltanto l’impegno col Cagliari di martedì prossimo, a scopo più che altro precauzionale, ma dovrebbe già rientrare per la sfida successiva col Diavolo. “Aveva preso un colpo al polpaccio con la Nazionale, così ho preferito non correre rischi. Gli allenamenti da quando è tornato erano andati abbastanza bene, ma nel riscaldamento ha sentito il muscolo indurirsi e sarebbe stato inutile prendersi il pericolo di andare incontro ad un infortunio”, ha spiegato ieri Massimiliano Allegri.

Le squadre si rivedranno a Torino dopo la finalissima di Gedda dello scorso 16 gennaio, dove un Milan in grande difficoltà e nel pieno del caos scatenato da Gonzalo Higuaín giocò comunque con grande dignità, mettendo a tratti anche alle corde lo strapotere piemontese. Ma la Vecchia Signora fu come suo solito cinica e spietata, capitalizzando al massimo la sua vera e unica occasione proprio con CR7.

