La squadra è tornata immediatamente ad allenarsi, dopo la sconfitta di Marassi, in vista della 30° giornata di Serie A (ultimo turno infrasettimanale) che vedrà i rossoneri, martedì 2 aprile alle 19.00, ospitare l’Udinese a San Siro.

A Milanello erano presenti anche Leonardo e Paolo Maldini. Di seguito il report, da acmilan.com:

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della gara allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sul campo rialzato, invece, il resto del gruppo ha iniziato svolgendo diversi torelli seguiti da alcune esercitazioni tecniche; mentre i portieri hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Infine si sono giocate una serie di partitelle su campo ridotto. Domani, lunedì 1° aprile, alla vigilia di Milan-Udinese, a Milanello sono previste alle 13.30 la conferenza stampa di Mister Gattuso e alle 15.30, dopo una sessione di video-analisi, la rifinitura.

Rondos and technical workout for the boys under the watchful eyes of Leonardo and Maldini 📽️

A Milanello erano presenti anche Leonardo e Maldini per il primo allenamento verso #MilanUdinese 🔴⚫ pic.twitter.com/YbPI2YX9D6

— AC Milan (@acmilan) 31 marzo 2019