NEWS MILAN – All’indomani della pesantissima sconfitta di Genova, la dirigenza del Milan si stringe attorno alla squadra. Guai a mollare: ora è il momento di far quadrato e remare tutti verso la stessa direzione.

Come infatti riferisce SkySport, stamattina è arrivata puntuale la visita di Leonardo e Paolo Maldini a Milanello. Giunti al centro sportivo alle 11.45, i due dirigenti rossoneri hanno seguoto l’allenamento della squadra e hanno voluto dare un segnale di vicinanza a giocatore e allenatore in vista del rush finale per il grande sogno legato alla Champions League.

Restano 9 partite, di cui 4 in casa e 5 lontano da San Siro. Si ripartirà tra le mura amiche proprio alla prossima contro l’Udinese, poi la trasferta in casa della Juventus, lo scontro diretto interno con la Lazio, la gara al Tardini contro il Parma, il ritorno a Torino contro i granata, la gara col Bologna al Meazza, la trasferta di Firenze, il Frosinone alla penultima a Milano e in chiusura la visita a Ferrara contro la SPAL. A fine mese, inoltre, ci sarà anche il match di ritorno per la semifinale di Coppa Italia. Insomma, vietato abbattersi. Sarà un mese decisivo in cui bisognerà tenere alta, altissima, la tensione. E gli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation erano proprio lì per questo.

