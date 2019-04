NEWS MILAN – Nella giornata di ieri sia Leonardo che Paolo Maldini erano presenti a Milanello. Dopo la bruciante sconfitta di Genova contro la Sampdoria, hanno voluto essere vicini alla squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è stata una chiacchierata tra loro e alcuni dei giocatori (oltre che con l’allenatore ovviamente). Probabilmente i due dirigenti avranno avuto qualcosa di specifico da dire loro. Il momento che sta attraversando il Milan è delicato e c’è bisogno che tutti diano di più, soprattutto coloro che hanno maggiore esperienza e tasso tecnico.

Gennaro Gattuso e i suoi giocatori si giocano molto. L’obiettivo Champions League è fondamentale per il futuro del Milan, non si può fallire. Domani si ritorna in campo a San Siro per il match di campionato contro l’Udinese ed è vitato sbagliare. I 3 punti sono obbligatori per difendere il quarto posto. Anzi, vincendo i rossoneri scavalcherebbero momentaneamente l’Inter in terza posizione. Visto l’avversario abbordabile, il Diavolo deve assolutamente tornare al successo prima del difficile impegno contro la Juventus a Torino nella giornata successiva.

Leonardo e Maldini sperano che la squadra riesca a reagire immediatamente al k.o. subito a Genova contro la Sampdoria. Un nuovo passo falso comprometterebbe un po’ la corsa Champions League del Milan. Lazio e Atalanta sono a 3 punti, con i biancocelesti che hanno anche una partita da recuperare, proprio contro l’Udinese. Diventa dunque fondamentale battere la formazione friulana domani a San Siro.

