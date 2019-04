CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento dalla Sampdoria allo Sporting Lisbona ha rappresentato la svolta per la carriera di Bruno Fernandes. Da normale giocatore della Serie A, si è trasformato in leader e trascinatore dei Leoes.

Nelle due recenti stagioni il suo rendimento è stato ottimo, i numeri parlano da soli. 16 gol e 20 assist in 56 presenze nel 2017-2018 e 25 gol con 14 assist in 44 partite nel 2018/2019. C’è tanto di suo nel terzo posto che la squadra occupa nella classifica del campionato portoghese, dietro a Benfica e Porto. Il gruppo di Marcel Keizer si affida molto al 24enne originario di Maia, che ha indossato pure la fascia da capitano in diverse occasioni.

Calciomercato Milan, anche la Juventus osserva Bruno Fernandes

Nella prossima sessione estiva del calciomercato sarà difficile per lo Sporting Lisbona riuscire a trattenere Bruno Fernandes. Club europei importanti hanno iniziato a farsi avanti per sondare la possibilità di acquistarlo. In più occasioni si sono visti osservatori presenti allo stadio José Alvalade per seguire soprattutto il centrocampista ex Sampdoria.

Tra le società interessate al giocatore c’è anche il Milan, che ha già mandato propri emissari in Portogallo a visionarlo. Nelle ultime ore è emerso pure l’interessamento della Juventus, riportato dal quotidiano Tuttosport. Domani a Lisbona si gioca il derby tra Sporting e Benfica, valido per la semifinale di ritorno della coppa nazionale. Scout bianconeri saranno presenti allo stadio per vedere da vicino sia Bruno Fernandes che altri talenti in campo, in particolare Ruben Dias e Joao Felix.

Vedremo se nella finestra estiva del calciomercato ci sarà una sfida tra Juventus e Milan per il calciatore. Anche il Manchester United e altre squadre della Premier League sono sulle tracce del centrocampista portoghese. Nel contratto in scadenza nel giugno 2023 è presente una clausola rescissoria de ben 100 milioni di euro, però il prezzo di vendita sarà inferiore alla metà di tale cifra.

Redazione MilanLive.it

