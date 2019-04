MILAN NEWS – Se c’è un acquisto fatto dal Milan nell’ultimo anno solare che non ha ancora espresso le proprie qualità, questi è Mattia Caldara.

Il giovane difensore centrale classe 1994 ex Atalanta è giunto a Milanello lo scorso mese di agosto, in cambio di Leonardo Bonucci, come rinforzo di prospettiva per la difesa del Milan che ha deciso di puntare forte su questo talento che a Bergamo ha stupito tutti con prestazioni esaltanti e anche diversi gol all’attivo nelle sue scorribande offensive.

Prima la pubalgia poi i problemi muscolari hanno però costretto Caldara a starsene fuori quasi sei mesi: solo una presenza da titolare in Europa League e tante indisponibilità per il 24enne difensore che è diventato quasi un oggetto misterioso, tanto da lasciare campo libero ai rivali del reparto Zapata e Musacchio.

Eppure il Milan punta ciecamente su Caldara; come scrive Calciomercato.com il calciatore in questione è considerato un importante elemento per il futuro, da rimettere in sesto e rilanciare nella prossima stagione. Leonardo lo ha dichiarato incedibile, essendosi posto come primo garante per il suo ingaggio estivo. Anche Gennaro Gattuso, che ha sempre fatto intendere di non fidarsi ancora di Caldara anche in ambito tattico, sembra essere convinto a puntare su di lui con l’anno nuovo. Con o senza Rino in panchina dunque l’ex atalantino sarà uno dei perni su cui impostare la difesa del domani in casa Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

