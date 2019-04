NEWS MILAN – Al termine di Udinese–Milan la solita intervista di Gennaro Gattuso ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico è apparso molto amareggiato per il pareggio, ma anche per i tanti infortuni.

Sulla gara di oggi: “E’ un momento così. Facile parlare di schemi, di due punte… Non bisogna mollare né arrendersi. Oggi anche a livello fisico abbiamo fatto fatica. Ho visto una squadra molle, in questo momento bisogna recuperare energie ed eliminare la paura. Stiamo giocando col freno a mano tirato. Bisogna metterli in condizione di farli esprimere al massimo“.

Sul cambio di modulo: “Abbiamo osato, ma è vero che sembrava tutto improvvisato… Ma lo sapevamo. Ripeto: per muovere la classifica e vincere si possono provare tante cose, ma non sono andate bene“. Un periodo molto complicato: “In una stagione ci sono alti e bassi. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila, ora è un momento così. Ecco perché adesso bisogna stare tranquilli. Quando non sei lucido la palla pesa tantissimo. Da domani analizzeremo, bisogna recuperare energie senza darci martellate“.

Sugli infortunati: “Kessie stamattina ha provato, ha una piccola infiammazione e ho deciso di non rischiarlo. Suso ha preso una botta sul collo del piede e non si è allenato, spero di recuperarlo per la Juventus. Domani vedremo Paquetà e Donnarumma. Per il brasiliano è stata una brutta distorsione“.

Sul gol preso in contropiede: “Il problema è una questione di gamba. Oggi per la prima volta non ho visto un grande salto. Ci siamo fatti prendere dalla loro velocità”. Sul passaggio al 4-4-2 negli ultimi venti minuti del match: “Perché Castillejo veniva sempre a destra, la posizione che gli piace. Dopo aver perso un po’ di distanze, mi sono messo a quattro a centrocampo. Paquetà ha caratteristiche completamente diverse dallo spagnolo“.

Redazione MilanLive.it

