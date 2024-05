Non solo Camarda, un altro 2008 fa impazzire il Milan: è un figlio d’arte

Il Milan si coccola un altro talento giovanissimo, che sta già incominciando a giocare con i più grandi viste le qualità evidenti.

Storicamente il Milan è da considerarsi come una delle squadre che ha tratto maggiori benefici dal proprio settore giovanile. Dalle parti di Milanello sono sbocciati numerosissimi talenti che hanno poi fatto la storia del club stesso e del calcio italiano in generale.

Basti pensare a dei veri e propri simboli come Franco Baresi, Paolo Maldini o Demetrio Albertini, fino ai più recenti Gigio Donnarumma e Davide Calabria, tutti calciatori che hanno fatto la trafila del vivaio milanista e sono arrivati ad alti livelli in Serie A e nel calcio che conta.

Oggi il Milan sta tornando a valorizzare i talenti del proprio vivaio. Un nome in particolare dimostra tale attenzione: Francesco Camarda, baby bomber rossonero classe 2008, milanese doc e secondo molti già pronto per il salto di qualità. Non a caso Camarda ha già debuttato in Serie A a 15 anni contro la Fiorentina, durante la stagione attualmente in corso.

Il centrocampista tuttofare ha già esordito in Youth League

Camarda però non è l’unico talento classe 2008 che il Milan si sta coccolando e sul quale nutre grandi speranze future. Infatti in questa stagione ha già fatto la propria apparizione in Primavera sotto età anche un altro fresco sedicenne, di cui si parla davvero benissimo.

Stiamo parlando di Christian Comotto, centrocampista tuttofare e di buona qualità tecnica che gioca nel vivaio Milan ormai da qualche anno. Figlio d’arte, poiché il papà Gianluca è stato terzino di ottimo livello in Serie A con le maglie di Torino e Fiorentina, mentre la mamma Marianna Mecacci è una procuratrice sportiva (agente tra gli altri di Tonali).

Dopo un breve periodo da giovanissimo nel vivaio di Perugia e Fiorentina, il baby Comotto è passato nel 2020 al Milan cominciando a scalare con rapidità le tappe del vivaio. Punto fermo dell’Under 17, con cui ha segnato ben 13 reti in questa stagione. Mente mister Abate gli ha voluto dare una chance in Primavera durante il match contro il Newcastle in Youth League, a dimostrazione di quanto sia sotto osservazione.

Centrocampista coi piedi buoni, inizialmente era indirizzato a diventare trequartista, mentre negli ultimi anni ha abbassato la sua posizione giocando più davanti alla difesa, ma sfruttando anche i tempi di inserimento e le lunghe leve in zona offensiva. Probabile che durante la prossima preparazione estiva Comotto possa seguire il coetaneo Camarda e debuttare (almeno in amichevole) nel calcio dei grandi.