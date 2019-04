NEWS MILAN – Dopo pochi minuti dall’inizio di Milan-Udinese, Gennaro Gattuso è stato costretto a fare subito il primo cambio. Si è infortunato Gianluigi Donnarumma, sostituito chiaramente da Pepe Reina.

Poi è arrivato anche l’infortunio di Lucas Paquetà per un problema alla caviglia in seguito ad uno scontro con Behrami. Per quanto riguarda il giovane portiere, dalle prime indiscrezione pare si tratti di un problema di natura muscolare. A causa di una lettura difensiva sbagliata, Gigio è uscito dalla propria area e ha messo la palla fuori per evitare guai. Proprio in quel momento ha sentito il muscolo della gamba tirare e si è accasciato.

Per Paquetà invece si tratta di un infortunio di natura traumatica. Infatti dalle immagini si è vista chiaramente la caviglia girarsi dopo l’intervento del centrocampista dell’Udinese. Il brasiliano ha provato a tornare in campo dopo il consulto con i medici, per poi chiamare subito il cambio (al suo posto è entrato Samu Castillejo). Per sapere l’entità dell’infortunio bisognerà aspettare gli esami di domani.

Speriamo non sia nulla di grave per entrambi. Siamo in una fase cruciale della stagione e bisogna avere tutta la rosa a disposizione. Anche perché fra pochi giorni il Milan tornerà in campo per affrontare la Juventus all’Allianz. Donnarumma e Paquetà sono due calciatori fondamentali e la squadra conta molto su entrambi.

Redazione MilanLive.it

