NEWS MILAN – La sconfitta contro la Sampdoria ha riportato molti limiti del Milan in mezzo al campo, dovuti anche all’assenza di Franck Kessie. Sabato scorso però, come spiegato da Gattuso, la sua assenza era solo causata dalle fatiche con la nazionale.

Dalle indiscrezioni di giornata riguardo alle probabili formazioni di Milan-Udinese, tutti lo davano per titolare. Nelle ultimissime ore però si è appreso della sua assenza. Inevitabile che in molti abbiano cominciato a pensare che si trattasse di un’esclusione per motivi disciplinare, a prescindere dal fatto che mister Gattuso lo ha negato e Franck e Lucas Biglia abbiano ufficialmente chiarito la vicenda anche all’interno degli spogliatoi di Milanello. Infatti i motivi dell’esclusione di Kessie questa sera sono, purtroppo, fisici: l’ivoriano infatti nel corso dell’ultimo allenamento ha accusato un problema al ginocchio, dunque non sarà nemmeno in panchina. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport 24.

Dunque l’assenza in Milan-Udinese di Kessie è dovuta ad un infortunio. Si valuterà nelle prossime ore la reale entità, intanto tra pochissimo la squadra dovrà scendere in campo con un unico imperativo: vincere. A prescindere dalle assenze, le quali sono già tante: oltre a Kessie infatti Gattuso dovrà rinunciare a Andrea Conti nemmeno convocato e terrà in panchina anche Rodriguez e Calabria dalla formazione ufficiale di Milan-Udinese.

