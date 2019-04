MILAN NEWS – Si torna subito in campo in Serie A, con il Milan che ha l’occasione immediata di cancellare la sconfitta e la brutta prova di Genova contro la Sampdoria.

I rossoneri già domani alle ore 19 saranno di scena a San Siro contro l’Udinese per il turno infrasettimanale valido per la 30.a giornata di campionato. Gennaro Gattuso deve rilanciare i suoi con l’atteggiamento giusto, quello per intenderci delle vittorie consecutive raccolte prima della sosta per le Nazionali.

Intanto il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la sfida all’Udinese; rosa al completo a disposizione di Gattuso, fatta eccezione per il lungodegente Bonaventura che ha ormai dato addio alla stagione in corso. Scelta ampia per il tecnico rossonero che potrà anche sperimentare qualcosa di nuovo e intrigante dal 1′ minuto.

I convocati per Milan-Udinese:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

