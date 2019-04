NEWS MILAN – Ultimo turno infrasettimanale della Serie A 2018/2019. Ad aprire questa 30^ giornata sarà Milan-Udinese, calcio d’inizio alle ore 19:00. A San Siro è quasi tutto pronto, e i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso rispetto ad altre partite, ha promesso cambiamenti in conferenza stampa e così è stato. Anzitutto cambia il modulo: non più 4-3-3, ma 4-3-1-2 con Samuel Castillejo e Jesus Suso fuori dall’11 iniziale. Cambia la difesa, con gli esterni Calabria e Rodriguez che si accomodano in panchina. Al loro posto spazio ad Ignazio Abate e Diego Laxalt. Ricordiamo anche che Andrea Conti non è stato convocato. Altro infortunato è Franck Kessie, out dalla formazione titolare nonostante fino a stamattina era certa la sua presenza. In mezzo al campo stessi interpreti di sabato scorso contro la Sampdoria, mentre in attacco giocheranno le due punte Piatek-Cutrone, con Lucas Paquetà trequartista.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Allenatore: Gattuso.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Samir; Fofana, Behrami, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Allenatore: Tudor.

Cutrone and Piątek to start up front 🔴⚫️

Il Mister schiera Paquetá dietro alle due punte 🔴⚫️#MilanUdinese #ForzaMilan pic.twitter.com/UuXdeff7hX — AC Milan (@acmilan) 2 aprile 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

