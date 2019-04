NEWS MILAN – Un’altra serata storta per il Milan. Che pareggia con l’Udinese a San Siro e perde due calciatori importanti per infortunio: Lucas Paquetà e Gianluigi Donnarumma. Entrambi saranno valutati domani per capire se possono essere a disposizione per la Juventus.

In caso di forfait da parte del portiere, sarà Pepe Reina a guidare la difesa dalla porta, proprio come fatto oggi a gara in corso. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di ‘Milan TV’, ha commentato così la partita: “Dal possibile 2-0 siamo passati all’1-1, abbiamo provato a vincerla nel finale ma non ci siamo riusciti. E questo è“. Il momento è complicato, però c’è bisogno di reagire perché la corsa Champions League è ancora lunga: “Siamo dispiaciuti ma dobbiamo reagire. Sabato ci sarà un’atmosfera unica, giocheremo contro una grande squadra. Vincere? Sono novanta minuti, è una partita speciale contro una tra le squadre più forti d’Europa. Lo scenario più adatto per reagire“.

Ma il Milan deve fare i conti con molti infortunati: “Conta tutto, ci sono molte partite. Ma abbiamo una rosa ampia e non possiamo lamentarci. Dobbiamo leccarci le ferite, rialzarci e difendere il quarto posto, non possiamo dimenticarcelo“. Alla domanda sul futuro glissa: “Dobbiamo dare il 110% e pensare a fare le cose bene. Questo gruppo merita“.

Redazione MilanLive.it

