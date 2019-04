NEWS MILAN – Nuovo stop a sorpresa per uno sfortunatissimo Andrea Conti. L’esterno di Lecco, pronto a una maglia da titolare per Milan-Udinese di stasera, ha invece rimediato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.

Sia chiaro: nulla di preoccupante, o comunque non grave. Ma il suo forfait in extremis – rivela il Corriere della Sera oggi in edicola – ha scombinato i piani di Gennaro Gattuso. Perché l’esterno di Lecco era pronto a subentrare dal primo minuto, ma non nel classico modulo. Il suo inserimento, piuttosto, era orientato in ottica di un 3-4-1-2 utile per riaccendere Krzysztof Piatek. L’idea di Rino alla fine non cambierà, ma varierà leggermente lo schema tattico: Lucas Paquetá agirà sempre da trequartista alle spalle del Pistolero e di Patrick Cutrone, ma la linea difensiva sarà appunto a quattro e non a tre con Davide Calabria nella sua solita posizione. Sarà tuttavia un’assenza importante quella di Conti, soprattutto in un momento così delicato e con tale schieramento inedito. Col doppio centravanti in area di rigore, infatti, sarebbero state fondamentali le sue sgroppate dell’ex Atalanta sulla destra e soprattutto i suoi cross per favorire il duo al grande debutto dall’inizio.

