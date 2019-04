NEWS MILAN – La permanenza di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera è incerta. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, che comunque potrebbe non bastare.

Rino in conferenza stampa ha detto di avere un buon rapporto con la società. Nonostante qualcuno parli di frizioni con Leonardo, lui ci tiene a ribadire che la situazione non è quella a volte descritta negativamente da alcuni giornalisti. Al Milan c’è unità di intenti e voglia di raggiungere l’obiettivo stagionale. Il ritorno nella massima competizione UEFA per club è fondamentale, il resto viene dopo.

News Milan, Totti porta Gattuso alla Roma?

Gattuso non è preoccupato per il proprio futuro. Chiaramente spera di restare alla guida della squadra rossonera, però è consapevole della possibilità di non essere confermato. Conosce il mondo del calcio e ci sono cose che fanno parte di esso. Se divorzio sarà, lui e il Milan si lasceranno certamente nella maniera giusta e senza polemiche inutili. Rino è molto legati ai colori rossoneri e li mette prima di qualsiasi altra cosa.

Per il suo futuro le opzioni non mancheranno. Con i suoi pregi e con i suoi difetti ha saputo farsi apprezzare in queste due stagioni, ci sono club che riflettono sulla possibilità di ingaggiarlo a fine stagione. Tra questi sembra esserci anche la Roma, dove Francesco Totti lo accoglierebbe volentieri. Secondo quanto rivelato da Leggo, lo storico capitano e numero 10 giallorosso dovrebbe prendere più poteri all’interno della società e incidere maggiormente nelle scelte future, compresa quella del prossimo allenatore.

Alla Roma piacciono anche i profili di Antonio Conte e Maurizio Sarri, però non sarà affatto facile assicurarsi uno dei due. In alternativa vi sono pure Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Marco Giampaolo della Sampdoria. L’idea nuova che ha iniziato a circolare già ieri è Gattuso, che in caso di addio al Milan probabilmente accetterebbe di buon grado un approdo sulla panchina giallorossa con la benedizione dell’amico Totti.

Redazione MilanLive.it

