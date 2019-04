NEWS MILAN – Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera è in bilico. Senza qualificazione in Champions League sicuramente non verrebbe confermato, ma anche in caso di raggiungimento dell’obiettivo la sua permanenza non è certa.

L’allenatore del Milan va avanti con il proprio lavoro, senza preoccuparsi troppo delle voci sul suo conto. Adesso la sua priorità e tornare a vincere, considerando che la squadra viene da due sconfitte contro Inter e Sampdoria. K.o. pesanti, anche perché nel frattempo Atalanta e Lazio si sono avvicinate al quarto posto dei rossoneri. Serve reagire nel match di San Siro che si disputa domani contro l’Udinese.

News Milan: la Roma pensa a Gattuso, ma sogna Sarri

Gattuso ovviamente spera di poter proseguire il proprio percorso da allenatore al Milan, club al quale è legatissimo. Tuttavia, è consapevole che la sua permanenza dipende dai risultati e da quanto farà crescere la squadra nei prossimi mesi. E sa anche che le probabilità di una sua conferma sono in ribasso recentemente. Pesano le sconfitte contro Sampdoria e Inter, con annesso calo dei giocatori.

Gattuso non dovrebbe faticare a trovare un’altra panchina in caso di separazione dal Milan a fine stagione. Sono diverse le società ad apprezzarlo. Tra queste sembra esserci anche al Roma, che come riporta il Corriere dello Sport lo avrebbe inserito tra le opzioni per la sostituzione di Claudio Ranieri al termine del campionato. All’interno del club giallorosso c’è chi lo sponsorizza, pare, anche se il sogno rimane sempre quello di riportare Maurizio Sarri in Italia. L’ex tecnico del Napoli lascerà sicuramente il Chelsea e tornerebbe volentieri ad allenare in Serie A.

La Roma pensa anche a Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e a Marco Giampaolo della Sampdoria. Due allenatori che stanno riuscendo a valorizzare le rispettive squadre e ottengono risultati. Probabilmente meriterebbero una chance in una grande piazza.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it