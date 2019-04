L’esperimento del Boxing Day in Serie A è durato solamente una stagione. Nel prossimo Natale in Italia non si giocherà, differentemente da quanto successo nel 2018. La novità da poco introdotta è stata ben presto annullata.

La Lega Calcio ha deciso di tornare al passato, tutti a casa o in vacanza durante il periodo natalizio. In questa stagione si è giocato il 22, 26 e 29 novembre. Un’imitazione del modello Premier League, apprezzato da tempo tempo e che in Italia in molti volevano importare. È stato sperimentato, però dal prossimo campionato non verrà riproposto.

Come spiegato da Sportmediaset, dietro la scelta della Lega Calcio ci sono ragioni di carattere economico e non legate alla sacralità delle feste natalizie. Nella Serie A 2019/2020 l’ultima partita dell’anno verrà disputata il 22 dicembre, per poi tornare in campo ad inizio gennaio. Il campionato scatterà nel weekend del 24/25 agosto e si concluderà il 24 maggio 2020.

Da ricordare che il 12 giugno comincerà l’Europeo. Il commissario tecnico italiano Roberto Mancini dovrà sfruttare al meglio le occasioni a disposizione per preparare la nazionale azzurra. Le soste saranno quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) e tre i turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile).

Redazione MilanLive.it

