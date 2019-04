NEWS MILAN – Moise Kean è al centro dell’attenzione mediatica ormai da settimane, e da ieri anche per le polemiche sul razzismo, dopo Cagliari-Juventus. Oggi sono arrivate le dichiarazioni del fratello, Giovanni.

Ai microfoni di Radio 1, Giovanni Kean, ha parlato tra le altre cose della gioventù di Moise. In particolare della sua fede calcistica, soprattutto dopo che il padre pochi giorni fa parlava di Kean tifoso interista. In realtà pare che da giovane tifasse Milan, e addirittura proprio al Milan poteva finire nella scorsa sessione di calciomercato: “Io sono juventino mentre Moise è sempre stato milanista. Ora come ora non ci sono squadre come la Juve, la Juve è la Juve anche se Real e Barca sono molto blasonate”.

Il fratello ha anche parlato dell’episodio razzismo di Cagliari-Juventus e delle polemiche su Bonucci: “Non penso che avrebbero ululato anche a Bernardeschi. So che è brutto dirlo ma su un campo da calcio siamo abituati ormai ad avere certi atteggiamenti. Non ci piangiamo addosso e troviamo la forza di reagire, come ha fatto mio fratello segnando. L’unica cosa che gli ho detto è che di persone ignoranti ce ne sono ancora, non passiamo farci nulla. Lui deve pensare a quel che sta facendo e fregarsene. Moise caratterialmente è forte: più gli succedono queste cose e più si carica”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

