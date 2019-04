CLASSIFICA SERIE A – Il Milan resta a più quattro in classifica dalla Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è stata sconfitta stasera contro la Spal 1-0: il gol è firmato Andrea Petagna, un ex rossonero.

Niente da fare per i biancocelesti. Che non riescono ad accorciare sul ‘Diavolo’, fermato ancora ieri dall’Udinese. Restano quindi quattro i punti di distacco, virtualmente uno, perché la Lazio deve ancora recuperare un match proprio contro i friulani. Ma anche in caso di vittoria, il Milan resterebbe avanti. In più, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno lo scontro diretto a San Siro. Ma a questo punto diventa fondamentale fare punti all’Allianz Stadium sabato pomeriggio.

La Roma invece non va oltre il 2-2 in casa contro la Fiorentina, quindi la distanza dai rossoneri resta invariata. C’è ancora l’Atalanta, impegnata domani contro il Bologna in casa. In caso di successo, la squadra bergamasca andrebbe a meno uno proprio dal Milan. Insomma, la corsa Champions League è ancora apertissima. Grazie alla Spal, il ‘Diavolo’ mantiene il coltello dalla parte del manico. Ma bisogna smetterla di perdere punti per strada e ricominciare a vincere.

Battere la Juventus sabato pomeriggio sarebbe qualcosa di straordinario. Perché darebbe nuova linfa e carica al Milan e soprattutto significherebbe dare un segnale forte al campionato. Ma serve un’impresa, anche a causa dei tanti infortuni. Ricordiamoci però che è proprio nel momento più difficile che i rossoneri sono riusciti a dare il meglio di sé in questo campionato.

Redazione MilanLive.it

