Il Milan continua a seguire Sandro Tonali, protagonista al Brescia. Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN – In estate Sandro Tonali sarà sicuramente protagonista del mercato. Il centrocampista del Brescia, capolista in Serie A, il prossimo maggio compirà 19 anni. Il suo nome è sul taccuino dei più grandi club, d’Italia e non solo.

In molti, per movenze e somiglianze fisiche, lo paragonano già ad Andrea Pirlo. Pur dotato di ottime doti tecniche però, il confronto con il grande campione sembra un po’ azzardato. Ma siamo comunque di fronte ad un potenziale fenomeno. La Juventus, sempre attenta ai giovani nostrani, è in prima linea. Il Milan però c’è, e può contare sulla fede rossonera del ragazzo. Più volte infatti Tonali ha ammesso di essere milanista e di avere una grande stima di Gennaro Gattuso. Leonardo e Paolo Maldini potrebbero far leva proprio su questo. Ma prima di tutto c’è da convincere Massimo Cellino, un presidente con cui non è proprio semplice trattare.

Calciomercato Milan, Juventus in pole per Tonali

Secondo ‘Calciomercato.com’, in pole position in questo momento ci sarebbe la Juventus, anche grazie al filo diretto con il suo entourage. Subito dietro l’Inter, mentre la Roma aveva già fatto una proposta con Monchi. Con l’addio del direttore sportivo, però, la situazione per i giallorossi potrebbe complicarsi. Arriviamo quindi al Milan. Leonardo lo osserva da tempi non sospetti: gli emissari lo hanno visto da vicino al ‘Rigamonti’ in più di un’occasione. Come detto, il direttore tecnico rossonero potrebbe far leva sul suo amore per la squadra rossonera. E soprattutto per Gattuso. “È il mio idolo, tifo Milan e per me sarebbe un grandissimo piacere, sarebbe una cosa che ho sempre sognato da bambino”, dichiarò lo stesso Tonali nel mese di gennaio. Ma purtroppo il tifo non basta. C’è da convincere Cellino. Per farlo serve l’offerta giusta. Il valore del cartellino del centrocampista si aggira oggi intorno ai 30 milioni, ma da qui a fine anno non può fare altro che aumentare. Nei pensieri del Brescia c’è quello di ascoltare le proposte, ma garantirsi almeno un anno di prestito, soprattutto in caso di promozione in Serie A. Il Milan potrebbe investire su di lui per il dopo Lucas Biglia. Alle italiane bisogna poi aggiungere l’estero: più volte in Inghilterra si è parlato di un forte interesse del Liverpool per lui. Insomma, la corsa a Tonali sarà difficile da vincere.

Redazione MilanLive.it

