MILAN NEWS – Che l’obiettivo primario ed assoluto del Milan sia il ritorno nella fase a gironi in Champions League in vista della prossima edizione è ormai chiaro e risaputo.

A darne conferma è stato oggi uno dei maggiori esperti di calcio e materia finanziaria, ovvero il giornalista Marco Bellinazzo. La nota firma de Il Sole 24 Ore è stato oggi intervistato dal portale Reporternuovo.it parlando della situazione economica di diversi club della nostra Serie A, spiegando quali sono gli obiettivi ed i traguardi che si sono prefissate soprattutto le big del campionato.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Bellinazzo dunque si è espresso anche sul Milan e sull’importanza di tornare nella competizione maggiore per club in Europa: “Per il Milan è vitale, c’è un dislivello importante tra entrate e uscite, ha l’obbligo del pareggio di bilancio entro il 2021, una mancata qualificazione in Champions sarebbe un fallimento”. Ovvio che dunque nei piani della proprietà Elliott Management ci sia il ritorno in Champions immediato, sia per questioni sportive che finanziarie.

Gli introiti in arrivo per i club che accedono alla fase a gironi sono dunque vitali per le casse del Milan: “È la squadra italiana più seguita al mondo, ha mancato questo appuntamento per troppo tempo, quei 50 milioni (i quali arriverebbero dalla partecipazione ai gironi ndr) servono per tornare a livelli importanti”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it