NEWS MILAN – Visti i recenti risultati, il futuro di Gennaro Gattuso è tornato ad essere un argomento molto dibattuto. La sensazione è che a fine anno Rino lascerà la panchina rossonera. Indipendentemente dall’eventuale qualificazione in Champions League, è probabile che avverrà una separazione tra le parti.

Il Milan nel momento clou della stagione è in crisi, cosa che successe già un anno fa. Nelle partite contro Inter, Sampdoria e Udinese un solo punto conquistato. Il recente pareggio contro la squadra friulana a San Siro è stato deludente. Un risultato inaccettabile. Adesso il calendario non è di aiuto, visto che sabato c’è da affrontare la Juventus a Torino e poi arriverà la Lazio a Milano. Il quarto posto è in grande pericolo.

News Milan, da Conte a Sarri: le alternative a Gattuso

Oltre ad una crisi di risultati, il Milan sta vivendo pure una crisi di gioco. La squadra di Gattuso non mette in pratica un buon calcio, ci sono poche idee e molti errori. Fallire la qualificazione in Champions League sarebbe grave. Senza raggiungimento dell’obiettivo sicuramente Rino non resterebbe alla guida del Diavolo. Secondo Tuttosport, potrebbe anche essere lui stesso a dimettersi al termine della stagione.

Il grande sogno della società di via Aldo Rossi è Antonio Conte. L’allenatore pugliese deve ancora liberarsi dal Chelsea, c’è una causa in corso. Comunque entro maggio dovrebbe essere finalmente svincolato e poter firmare con un altro club. È finito anche nel mirino dell’Inter, dove c’è Giuseppe Marotta pronto a riaccoglierlo se ci sarà la possibilità.

Un’alternativa a Conte è Maurizio Sarri, che del Chelsea è attuale allenatore. L’ex di Empoli e Napoli non dovrebbe essere confermato dai Blues. Tornerebbe volentieri in Italia e l’idea Milan sarebbe a lui gradita. Altri nomi che Tuttosport accosta al Diavolo sono quelli di Rudi Garcia del Marsiglia e di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta. Nei giorni scorsi si era parlato pure di profili come Simone Inzaghi, Laurent Blanc e Marco Giampaolo.

