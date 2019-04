NEWS MILAN – Gennaro Gattuso è saldamente alla guida della squadra rossonera e ci resterà almeno fino a fine stagione. Poi assieme alla società discuterà per capire se il matrimonio potrà continuare o meno.

La permanenza di Rino al Milan è certamente condizionata dalla qualificazione in Champions League. Tuttavia, il raggiungimento dell’obiettivo stagionale potrebbe non bastare a garantirgli la conferma. La società potrebbe valutare l’assunzione di un nuovo allenatore, magari più esperto di Gattuso. Sono tutte riflessioni che Leonardo e Paolo Maldini approfondiranno probabilmente a fine aprile-inizio maggio in base a come sarà messa la squadra in classifica.

News Milan, da Inzaghi a Blanc: quali alternative a Gattuso?

Ovviamente ci si domanda quale allenatore potrebbe subentrare a Rino in caso di addio. Sportmediaset ha rivelato un po’ di nomi che possono essere nel mirino del Milan per la prossima stagione. Uno è quello di Simone Inzaghi, che sta facendo bene alla Lazio. Il suo contratto scade a giugno 2020 e avere a che fare con il presidente Claudio Lotito non è mai semplice. Il fratello di Filippo piace per il calcio propositivo che sa far applicare alla sua squadra, riuscendo a valorizzare un po’ tutti i giocatori del suo gruppo.

Un altro profilo è quello di Laurent Blanc, fermo dal 2016 dopo la fine della sua esperienza sulla panchina del Paris Saint-Germain. È stato accostato a più club, però non ha mai accettato offerte per tornare ad allenare. Se il Milan si facesse avanti, probabilmente sarebbe difficile rifiutare per lui. Era stato proprio Leonardo a portarlo al PSG nel 2013, i loro rapporti sono buoni.

Vengono accostati alla società rossonera pure Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Il primo ha fatto e sta facendo tuttora un grande lavoro all’Atalanta e spera di avere una nuova occasione in una grande piazza. Quella all’Inter non andò bene nel 2011, l’esonero arrivò già a settembre dopo sole cinque partite. Per quanto riguarda il collega del Chelsea, il suo destino a Londra pare segnato. Non verrà confermato da Roman Abramovich. Tuttavia, bisognerà vedere se si libererà facilmente dal ricco contratto fino al 2021 in essere con i Blues.

Secondo Sportmediaset, anche Arsène Wenger rimane un’opzione eventuale. Terminata la sua lunga avventura all’Arsenal nel maggio 2018, non ha ancora deciso cosa fare in futuro. Valuterà le proposte. Bisogna dire che Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato, fu tra i fautori del suo addio ai Gunners e pertanto ci sembra difficile che voglia portarlo al Milan.

Altri nomi accostati alla panchina del Milan in questi giorni sono quelli di Antonio Conte e Marco Giampaolo. Il primo si dovrebbe liberare dal Chelsea nelle prossime settimane, c’è una causa in corso e lui vuole un risarcimento importante. Va detto che è l’Inter ad essere in vantaggio, grazie anche ai rapporti consolidati con Giuseppe Marotta ai tempi della Juventus. Invece il collega della Sampdoria attende una chiamata da una big, visto il buon lavoro svolto a Genova. Piace pure alla Roma, che a sua volta sta pensando proprio a Gattuso per sostituire Claudio Ranieri.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it