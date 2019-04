NEWS MILAN – Periodo nero per il Milan. Oltre agli scarsi risultati, Gattuso deve fare i conti anche con gli infortuni. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione al flessore. Più grave invece il problema di Paquetà: gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado. Infortunio che potrebbe tenerlo fuori per qualche settimana: si parla di almeno un mese di stop. Entrambi salteranno chiaramente la Juventus. Gigio lavorerà per rientrare per Milan-Lazio. Per il brasiliano servirà tempo.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it