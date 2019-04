NEWS MILAN – Dopo tanti anni, Clarence Seedorf è tornato a Milanello. L’olandese oggi è stato ospite di Gennaro Gattuso al centro tecnico. Ha rivisto quindi i suoi ex compagni di squadra e ha seguito l’allenamento del Milan.

Avrà fatto sicuramente molto piacere a Rino la visita di un suo caro amico. Insieme per molti anni hanno battagliato a centrocampo. Oltre all’esperienza decennale da calciatori, entrambi condividono anche l’avventura in panchina. Seedorf infatti fu l’allenatore del Milan negli ultimi sei mesi della stagione 2013-2014. Con una media punti di 1,84 a partita, non fu confermato da Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, i quali preferirono a lui Filippo Inzaghi.

Il Milan, tramite i propri canali social, ha pubblicato un video messaggio dello stesso campione olandese. Che è molto ottimista in vista di questa parte finale di campionato: “Dopo un po’ di anni sono venuto a salutare il mio amico Rino, a veder la squadra. Un grande piacere tornarci e vedere le persone che sono l’anima di questo centro sportivo. Non so voi, ma io ci credo nella Champions League. Forza Milan, i ragazzi si allenano bene e con impegno. In bocca al lupo a tutti!“.

Speriamo fortemente che la visita di Seedorf possa aver dato un qualcosa in più all’ambiente Milan. Un calciatore di così grande spessore, sia a livello tecnico che sul piano della personalità, dà per forza grande carica. La squadra ne ha fortemente bisogno in questo periodo così difficile e in vista della Juventus. Serve la scossa. Clarence può averla data.

Redazione MilanLive.it

