CALCIOMERCATO MILAN – Leonardo non ha perso di vista Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia, protagonista quest’anno in Serie B, è l’obiettivo dei top club italiani. La Juventus è in pole position e anche l’Inter è avanti, ma il Milan può contare sulla preferenza del ragazzo. Tonali infatti è milanista e lo ha rivelato in diverse interviste, con tanto di segnali di forte stima per Gattuso. Il valore attuale del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni, ma da qui a fine anno non può fare altro che aumentare. Massimo Cellino vorrebbe comunque tenerlo in prestito per un altro anno. Oltre alle italiane, su di lui c’è anche il Liverpool.

Redazione MilanLive.it

